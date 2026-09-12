circle x black
Cerca nel sito
 

F1, nel Gp Madrid Hamilton a muro nella terza sessione di prove libere

Errore del pilota britannico che ha danneggiato l'ala anteriore della sua Ferrari

La Ferrari di Lewis Hamilton - Ipa
La Ferrari di Lewis Hamilton - Ipa
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
12 settembre 2026 | 13.17
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

Si torna in pista al MadRing per la terza sessione di prove libere del Gp di Madrid di F1 in vista delle qualifiche su questo nuovo circuito e il pilota della Ferrari, Lewis Hamilton, che finisce a muro per un errore e danneggia la sua monoposto all'ala anteriore. 

Il britannico riparte cercando di tornare ai box per non perdere la sessione ma, sotto regime di bandiera rossa, i giudici gli chiedono di fermarsi in un posto sicuro. Il pilota della rossa tenta, con l'ala finita sotto la macchina, di arrivare ai box ma poi il team gli chiede di fermarsi per non rischiare una multa se non lascia la macchina nel posto più sicuro. I meccanici della Ferrari, in attesa della macchina, con la sessione interrotta per rimettere apposto il punto dell'impatto, si preparano a mettere Hamilton nelle migliori condizioni per le ore 16:00 per inseguire la pole position.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Gp Madrid F1 qualifiche
Vedi anche
Venezia 83, Favino: "Censura? A volte ci fermiamo prima, oggi c'è un conformismo dilagante" - Video
Venezia 83, America's Cup si presenta con il documentario 'Sail' - Video
Pantelleria, inaugurato il primo impianto eolico delle isole minori - Video
News to go
Bonus studenti, cosa si intende: tutti gli aiuti per il 2026
Ranucci lascia la redazione di Report: fra gli scatoloni spunta una lettera - Video
Venezia 83, Russell Crowe sbarca al Lido per il suo doc 'What Love Builds' - Video
"Tutto cominciò con un piatto di pasta al burro", quando Bonino ricordava l'incontro con Pannella - Video
Venezia 83, il regista Carrozzini: "L'Ai nel cinema sì, ma non deve sostituire gli attori" - Video
Ue, calano attraversamenti irregolari: 35% in meno
Venezia 83, oltre 25 minuti di standing ovation per "Naza": è record - Video
La denuncia di Jimmy Kimmel: "Trump ha bloccato l'intervista al candidato Dem Talarico" - Video
Venezia 83, Fanelli: "Nella serie 'Peccato' esorcizzo la paura di non recitare più. Ho 63 anni e somiglio a mia nonna" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza