Sclerosi laterale amiotrofica, a Roma si accende 'la promessa' di Aisla

Giovedì 20 novembre a Piazza Mastai la maratona di musica, emozione e solidarietà

14 novembre 2025 | 16.35
Redazione Adnkronos
Torna 'La promessa 2025', la maratona live in cui musica, spettacolo e storie di vita si intrecciano per sostenere la ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica (Sla). L'appuntamento è per giovedì 20 novembre, dalle 19 alle 22, in piazza Mastai a Roma, con diretta streaming, per chi vorrà seguirla da casa. Al centro della scena Ron, artista iconico che da sempre trasforma le parole in cura e vicinanza che però non sarà solo: attori, sportivi, medici e rappresentanti del mondo sociale e culturale si alterneranno sul palco, tutti uniti dallo stesso obiettivo: dire insieme 'ci siamo, sempre'.

L’evento non è solo da seguire comodamente da casa: piazza Mastai sarà aperta al pubblico con ingresso gratuito, per vivere l’emozione dal vivo, respirare la magia delle luci e degli applausi, e condividere connessioni autentiche in un momento di comunità senza filtri.

"Ogni promessa è una scintilla", afferma Fulvia Massimelli, presidente Aisla- Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica. "Questa serata - aggiunge - è la nostra occasione per accendere insieme la speranza, ricordando che la cura e la vicinanza non sono mai gesti isolati, ma un impegno collettivo". L'invito è di partecipare, condividere vivere l’emozione: 2 ore intense, piene di musica, storie vere e solidarietà concreta. 'La Promessa 2025' non è solo uno spettacolo - ricorda Aisla - "è una chiamata a esserci, insieme, per la ricerca e per le persone con Sla".

