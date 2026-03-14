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Daniela Zinnanti tramortita prima di essere uccisa con 30 coltellate dall'ex

Bonfiglio, reo confesso, sarebbe entrato in casa forzando una finestra. Entrato in camera da letto, ha tramortito la 50enne colpendola alla nuca prima di accoltellarla a morte

Nel riquadro Daniela Zinnanti - (Ipa)
Nel riquadro Daniela Zinnanti - (Ipa)
14 marzo 2026 | 18.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Prima l'ha tramortita e poi l'ha accoltellata a morte, con decine di fendenti, mentre la donna provava a difendersi con le mani. E' morta così Daniela Zinnanti, la 50enne di Messina uccisa dall'ex compagno Santino Bonfiglio, 67 anni, lunedì scorso. E' quanto emerge dall'autopsia eseguita oggi all'ospedale Papardo di Messina.

L'esame autoptico è stato condotto dal medico legale Alessio Asmundo. Presenti i consulenti nominati dalla difesa di Bonfiglio e dalla famiglia Zinnanti: i professori Daniela Sapienza e Antonino Bondì. Secondo quanto emerge l'assassino, reo confesso, sarebbe entrato in casa con un tondino in ferro per forzare la finestra. Entrato in camera da letto, ha tramortito la donna colpendola alla nuca. Poi almeno 30 coltellate al torace e al collo.

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femminicidio messina daniela zinnanti femminicidio daniela zinnanti daniela zinnanti autopsia
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