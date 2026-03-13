circle x black
Cerca nel sito
 

Messina, gip convalida fermo a Bonfiglio: carcere per assassino reo confesso

L'uomo ha confessato di aver ucciso Daniela Zinnanti

Macchina della polizia e Daniela Zinnanti - Ipa/Fotogramma
Macchina della polizia e Daniela Zinnanti - Ipa/Fotogramma
13 marzo 2026 | 12.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il gip di Messina Alessia Smedile ha convalidato oggi, venerdì 13 marzo, il fermo di Santino Bonfiglio, 67 anni, l'uomo che ha confessato di avere ucciso a coltellate Daniela Zinnanti di 50 anni. Il gip ha anche emesso a custodia cautelare per l’uomo che Ieri è stato sentito per oltre un'ora al carcere di Gazzi per la convalida del fermo disposto dalla Procura.

Con lui c'era il suo difensore, l'avvocato Oleg Traclò. Bonfiglio ha confessato nuovamente di aver ucciso Daniela Zinnanti nella casa di via Lombardia intorno alle nove di lunedì sera. Voleva avere con la donna, ha spiegato, "un incontro chiarificatore, non aveva l'intenzione di ucciderla". Voleva chiederle "spiegazioni sulla denuncia che lei aveva presentato" e che lo aveva fatto finire agli arresti domiciliari.

Fratello della vittima: "Era violento, è un femminicidio annunciato"

"Quello di mia sorella è un femmincidio annunciato..." ha detto il fratello della vittima Roberto Zinnanti. "Lo dicevamo da tempo a Daniela di lasciarlo, anche i miei fratelli glielo dicevano. Era violento. Dopo l'ennesima denuncia, e dopo che l'aveva mandata all'ospedale con sette costole rotte, finalmente aveva deciso di chiudere. Ma lui non si dava per vinto. E ora l'ha uccisa", ha concluso .

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
assassinio Messina assassino daniela zinnanti daniela zinnanti femminicidio messina
Vedi anche
Carboni e Paradiso, il doppio duetto che infiamma Roma - Video
News to go
Guerra in Iran, settore agroalimentare italiano in crisi
News to go
Poche donne al comando, solo il 22,4% dei posti nei governi
Iran, due droni colpiscono Dubai - Video
Maltempo a Roma, piove dentro l'aeroporto di Fiumicino: il video del terminal allagato
Corteo Giovani Palestinesi a Bologna: "No aggressione a Iran, invasione Libano e occupazione Gaza" - Video
Sigfrido Ranucci canta 'Roma, Roma' di Venditti e la dedica a Giletti: "Lui nella lobby degli juventini"
Cuccioli tra rifiuti ed escrementi in uno stabile abbandonato, il salvataggio della polizia – VIDEO
Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’ - Video
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza