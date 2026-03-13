circle x black
Gratteri: "Minacce al Foglio? Non era mia intenzione ma da mesi vengo attaccato"

Le parole del procuratore di Napoli, ospite a Start su Sky

Nicola Gratteri - Fotogramma /ipa
13 marzo 2026 | 11.03
Redazione Adnkronos
"Non era mio intento minacciare, chi mi conosce sa quanto io stimi e consideri il giornalismo. Anzi, è proprio questo governo che in una delle riforme che ha fatto, impedisce ai giornalisti, soprattutto quelli di cronaca nera, di fare il loro lavoro: addirittura non possono virgolettare pezzi di ordinanze di custodia cautelare, che invece garantirebbero meglio il pensiero del giudice". Lo ha detto il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, ospite a Start su Sky, relativamente alle sue dichiarazioni espresse a una giornalista del Foglio nel corso di una intervista.

"Da parte mia, assolutamente, non è intenzione minacciare nessuno, però - aggiunge - è anche vero e sotto gli occhi di tutti che io da mesi, in modo sistematico, vengo attaccato ogni mattina da diversi giornali scrivendo cose false in tutto o in parte e quindi ho detto, dopo il referendum, tiriamo una linea. Io adesso sono impegnato a fare il procuratore della Repubblica di Napoli, sono impegnato, usando giorni di ferie, ad andare in giro a parlare per il No. Dopo il referendum deciderò cosa fare di ogni articolo diffamatorio".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
referendum minacce giornalismo governo
