Referendum, Sì Riforma: "Da Gratteri fake news su Sal Da Vinci"

Il Comitato: "Il procuratore diffonde in diretta televisiva un'altra bufala: 'Sal Da Vinci ha detto che voterà no'. Si tratta di una notizia falsa"

Nicola Gratteri e Sal Da Vinci (Ipa)
10 marzo 2026 | 14.25
Redazione Adnkronos
Tra le varie polemiche che ruotano attorno al referendum sulla giustizia ce n'è una che investe Nicola Gratteri. "Il procuratore di Napoli Gratteri, dopo la fake news su Falcone, diffonde in diretta televisiva un'altra bufala: 'Sal Da Vinci ha detto che voterà no'. Si tratta di una notizia falsa diffusa dalla pagina Socialisti Gaudenti e subito smentita dallo stesso cantante vincitore del Festival - sottolinea il Comitato 'Sì Riforma' in un video pubblicato sui suoi canali social - Neanche il conduttore del programma Gramellini è intervenuto per dire che si trattava di una fake news. Alla fine quindi centinaia di migliaia di italiani sono stati disinformati da Gratteri. Questa è un'opera di disinformazione portata avanti senza scrupolo e senza alcun rispetto per gli elettori. Gratteri chieda scusa a Sal Da Vinci e agli italiani. Basta fake news". Il procuratore Gratteri a 'Repubblica' ha spiegato che la sua "era una battuta".

Sal Da Vinci: "Io votare 'no' al referendum? Mai espresso sul tema, è una fake news"

All'indomani della vittoria al Festival di Sanremo 2026, ai cronisti che gli chiedevano conto di un meme social secondo cui voterebbe 'no' al referendum sulla giustizia, Sal Da Vinci aveva risposto: "Non ho mai dichiarato nulla su questo argomento, perché credo che ognuno fino all'ultimo momento può decidere di fare e dire quello che vuole. Non mi sono mai esposto da questo punto di vista e quindi è una fake news" (VIDEO).

