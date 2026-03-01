Sal Da Vinci: "Io votare 'no' al referendum? Mai espresso sul tema, è una fake news" - Video

"Non ho mai dichiarato nulla su questo argomento, perché credo che ognuno fino all'ultimo momento può decidere di fare e dire quello che vuole"

"Non ho mai dichiarato nulla su questo argomento, perché credo che ognuno fino all'ultimo momento può decidere di fare e dire quello che vuole. Non mi sono mai esposto da questo punto di vista e quindi è una fake news". Così Sal Da Vinci, vincitore del 76mo festival di Sanremo, ai cronisti che gli chiedevano conto di un meme social secondo cui voterebbe 'no' al referendum sulla giustizia.