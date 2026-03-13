Arrestato nel 1992 per concorso esterno in associazione mafiosa e condannato. La Corte europea dei diritti dell'uomo condannò l'Italia per la mancata concessione dei domiciliari
E' morto Bruno Contrada, l'ex dirigente di Polizia ed ex numero tre del Sisde. Aveva 94 anni. Contrada era stato arrestato nel 1992 per concorso esterno in associazione mafiosa e condannato.
La Corte europea dei diritti dell'uomo condannò l'Italia per la mancata concessione dei domiciliari e nel 2017 dichiarò ineseguibile la sentenza di condanna.