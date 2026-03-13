E' morto Bruno Contrada, l'ex dirigente di Polizia ed ex numero tre del Sisde. Aveva 94 anni. Contrada era stato arrestato nel 1992 per concorso esterno in associazione mafiosa e condannato.

La Corte europea dei diritti dell'uomo condannò l'Italia per la mancata concessione dei domiciliari e nel 2017 dichiarò ineseguibile la sentenza di condanna.