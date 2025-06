Tumori: oncologo Cormio 'in cancro ovarico migliore gestione qualità della vita’

“Oggi è possibile convivere con la malattia. Abbiamo a disposizione tutta una serie di procedure terapeutiche e una serie di trattamenti, come la chemioterapia di prima linea e la terapia di mantenimento, che ci consentono di gestire al meglio la qualità della vita delle pazienti nel post operatorio". Lo ha detto Gennaro Cormio, direttore dell’unità operativa di Ginecologia oncologica, del Irccs Giovanni Paolo II di Bari, intervenendo all’evento ‘Tumore ovarico in Puglia: Cambiamo Rotta’, per sensibilizzare sulle cure personalizzate e la prevenzione dei tumori eredo-familiari.