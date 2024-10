Scienza & Salute: 'Le olive, tra cosmesi, cucina e pasticceria gourmet'

Le olive "sono i frutti dell’ulivo e sono un emblema della cultura mediterranea. Variano in dimensione e colore a seconda della maturazione e della varietà: possono essere verdi, nere, viola o brune. Esistono numerose tipologie, tra cui Arbequina, Koroneiki, Frantoio, Leccino, Picual e Celline di Nardò, ognuna con proprietà uniche che ne determinano l'uso culinario e cosmetico. La maturazione delle olive avviene tra ottobre e dicembre. Durante questo periodo, i frutti cambiano colore e sviluppano il loro sapore caratteristico, che può variare da dolce ad amaro, in base al livello di maturazione e al tipo di varietà". Parte così la nuova puntata de 'Il Gusto della Salute', la rubrica online ideata e condotta dall’immunologo Mauro Minelli.

"Le olive sono ricche di acido oleico, vitamina E e polifenoli. Questi componenti conferiscono proprietà antiossidanti, emollienti e rigenerative, che le rendono utili sia nella dieta quotidiana sia nei trattamenti cosmetici. L'olio d'oliva è utilizzato da millenni nella cura della pelle e dei capelli, grazie alle sue proprietà nutrienti, idratanti e antiossidanti - prosegue l'immunologo - Le varietà come Arbequina e Picual, ad esempio, sono particolarmente apprezzate per la loro leggerezza e per l'alta concentrazione di sostanze nutrienti.Le olive sono consumate sia intere che sotto forma di olio, simbolo della dieta mediterranea. Sono ideali per insalate, piatti principali e persino dessert gourmet, come le olive caramellate, che aggiungono una nuova dimensione di sapore e texture".

"Uno degli utilizzi più innovativi dell'olio di oliva in pasticceria è il gelato all’olio d’oliva - prosegue - Questo dessert unico, presente nei menu di ristoranti stellati, combina la cremosità del gelato con il sapore fruttato dell’olio extravergine, offrendo una combinazione sorprendente e sofisticata. L'olio d'oliva aggiunge una consistenza vellutata e un sapore che esalta gli altri ingredienti, creando un'esperienza gustativa raffinata".

Conservando sia le olive che l’olio in luoghi freschi e lontani dalla luce diretta, si mantengono inalterati il sapore e le proprietà, che esploriamo qui di seguito in un decalogo:

1) Ricche di Antiossidanti. Le olive contengono polifenoli e vitamina E, antiossidanti naturali che proteggono le cellule dai danni dei radicali liberi e rallentano l'invecchiamento cellulare.

2) Sostegno al Sistema Cardiovascolare. Grazie agli acidi grassi monoinsaturi, le olive aiutano a mantenere i livelli di colesterolo "buono" (Hdl) e a ridurre quello "cattivo" (Ldl), supportando la salute del cuore.

3) Idratanti e Emollienti per la pelle. L’acido oleico, un componente principale delle olive, è un emolliente naturale che idrata la pelle, rendendola più morbida ed elastica.

4) Benefiche per il Sistema Immunitario e per la vista. I polifenoli delle olive contribuiscono a rafforzare il sistema immunitario, aumentando la resistenza dell’organismo alle infezioni. Inoltre, per il loro contenuto in vitamina A sono benefiche per la salute degli occhi

5) Alimento Energizzante. Ricche di grassi sani, le olive sono una fonte naturale di energia, perfetta per diete equilibrate che puntano a un apporto moderato e di qualità di grassi.

6) Effetti Antinfiammatori. Le olive contengono oleocantale, un composto con proprietà antinfiammatorie, che può contribuire ad alleviare dolori e infiammazioni simili a quelli trattati con farmaci antinfiammatori.

7) Contenuto di Sodio elevato. Le olive in salamoia o conservate possono essere ricche di sodio, il che potrebbe non essere adatto a chi soffre di ipertensione o ha necessità di ridurre l'assunzione di sale.

8) Rischio di reazioni allergiche. Alcune persone possono essere sensibili alle proteine presenti nelle olive e sviluppare reazioni allergiche o intolleranze, ma non esiste alcuna correlazione tra l’allergia al polline dell’ulivo e al prodotto finito di quel polline, quindi in altri termini i soggetti allergici alla cosiddetta fioritura dell’ulivo, possono tranquillamente consumare le olive e i loro magnifici prodotti.

9) Possibili effetti lassativi. A causa dell’elevato contenuto di grassi, il consumo eccessivo di olive può avere effetti lassativi in alcuni individui sensibili.

10) Calorie da tenere sotto controllo. Nonostante siano salutari, le olive sono caloriche e vanno consumate con moderazione per evitare un apporto eccessivo di grassi nella dieta, specialmente nelle diete ipocaloriche. Questi punti evidenziano come le olive possano essere parte di una dieta salutare, ma richiedano comunque attenzione per chi ha determinate esigenze di salute.