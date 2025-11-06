Presentato da ABB l’interruttore aperto Sace Emax 3

ABB presenta a Frosinone l’interruttore aperto Sace Emax 3, più versatile, affidabile e sicuro
Arriva sul mercato italiano, grazie ad una sinergia internazionale, l’evoluzione della storica gamma di interruttori industriali di bassa tensione ABB
Con una giornata dedicata a dimostrazioni tecniche, incontri con gli specialisti di prodotto e visite alla fabbrica, ABB ha presentato presso lo stabilimento di Frosinone il nuovo interruttore aperto Sace Emax 3, evoluzione della storica gamma di interruttori industriali di bassa tensione ABB. Sace E...
"La versatilità, l'affidabilità e la sicurezza sono le tre caratteristiche principali del nuovo interruttore aperto Sace Emax 3. E' versatile perche' ha un software aggiornabile e logiche personalizzabili che si adattano alle esigenze di infrastrutture critiche come quelle di un Data Center, o di un ...
"Lo stabilimento ABB di Frosinone non è soltanto uno stabilimento che produce prodotti per il mondo dell'elettrificazione per i nostri clienti, ma è anche un centro di eccellenza e innovazione. Parliamo di una fabbrica che mette a servizio del nostro team di sviluppo competenze, linee di produzione e...