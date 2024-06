'Campioni di vita', un progetto contro il bullismo

“La politica ha un ruolo fondamentale e dovrebbe cercare di incentivare lo sport nelle scuole quanto più possibile, cercando di non ostacolare i giovani che hanno trovato la loro passione nello sport. Lo sport secondo me ha un ruolo fondamentale nella vita dei più giovani, perché ti aiuta veramente a maturare, a crescere, a insegnarti i valori più importanti della vita e ovviamente a superare tante difficoltà che la vita inevitabilmente ci pone di fronte. A me ha aiutato veramente tantissimo e co...