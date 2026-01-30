Inps e Procura della Repubblica firmano accordo contro sommerso e caporalato

Lavoro, convenzione tra Inps e Procura Milano su irregolarita’ contributive, previdenziali e assistenziali
Firmata dal Procuratore Viola e dal Presidente Fava, è la prima del genere in Italia
Firmata dal Procuratore Viola e dal Presidente Fava, è la prima del genere in Italia
All’incontro per la firma: “Vogliamo combattere il lavoro nero e il caporalato aiutando chi vuol fare impresa sana
All’evento per la firma del documento: "Rapporto con l’istituto di previdenza consolidato, applichiamo concretamente modelli virtuosi”
Intercettare e reprimere le violazioni in ambito contributivo, previdenziale e assistenziale e potenziare le azioni di prevenzione e lo sviluppo di sinergie informative e investigative su notizie di reato, anche con il coinvolgimento di altre Istituzioni. Sono questi i punti cardini sui quali si basa...