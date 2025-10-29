Amaro Montenegro celebra l'amicizia, Spalletti e Totti insieme nel nuovo spot
La campagna racconta un ‘duello moderno’ in chiave Western che si risolve con un brindisi dal sapore vero
"Quest'anno celebriamo i 140 anni del brand Amaro Montenegro e abbiamo deciso di festeggiarlo con uno spot ironico e divertente che coinvolge due grandi campioni capaci di ritrovarsi. E proprio l'amicizia ritrovata è il claim su cui si fonda tutta la nuova campagna". A margine della presentazione del...
"Un po' citando il calcio è stato un lavoro di squadra. Con Vincenzo Vigo l'idea creativa è arrivata dalla volontà di far ritrovare due persone che per incomprensioni non si parlano più. Da qui, anche grazie all'azienda, siamo arrivati al coinvolgimento di Francesco Totti e Luciano Spalletti, che rap...