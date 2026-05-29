A Milano Anteprima d'estate 2026

myPos, esperienza d'acquisto cashless continua ad 'Anteprima d'estate' promossa da Artigiano in fiera
myPos torna al fianco della manifestazione come partner di pagamento ufficiale
myPos torna al fianco della manifestazione come partner di pagamento ufficiale
Gli inevitabili disagi logistici, in particolare nel settore dei trasporti, rischiano di incidere sull’afflusso di pubblico
I mezzi pubblici saranno operativi e garantiranno gli spostamenti
Dal 29 maggio a Fieramilano Rho l'evento promosso da Artigiano in Fiera che celebra la bella stagione