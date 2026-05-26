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Scioperi, organizzatori Anteprima d'estate: "Disagi colpiscono artigiani"

Gli inevitabili disagi logistici, in particolare nel settore dei trasporti, rischiano di incidere sull’afflusso di pubblico

Locandina Anteprima d'estate - Foto ufficio stampa
Locandina Anteprima d'estate - Foto ufficio stampa
26 maggio 2026 | 18.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Lo sciopero generale nazionale proclamato dalle organizzazioni sindacali autonome e di base per venerdì prossimo rappresenta una sfida per Anteprima d’estate, manifestazione promossa da Artigiano in Fiera quest’anno alla sua seconda edizione. Gli inevitabili disagi logistici, in particolare nel settore dei trasporti, rischiano di incidere sull’afflusso di pubblico, con possibili ripercussioni sugli oltre 1.000 artigiani provenienti da 50 Paesi presenti alla manifestazione, molti dei quali arrivano da aree segnate da conflitti. In questo contesto emerge un evidente paradosso: uno sciopero indetto anche contro le guerre finisce per penalizzare proprio quegli artigiani che da Paesi in guerra o in condizioni di fragilità arrivano a Milano per lavorare, costruire opportunità e sostenere le proprie comunità. Una contraddizione che colpisce in particolare chi vive di lavoro manuale e vede nella manifestazione un’occasione concreta di sviluppo e continuità.

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Nonostante le criticità, l’organizzazione esprime fiducia nella responsabilità della maggior parte del personale Atm e ferroviario. Sulla base delle esperienze passate, le agitazioni promosse da sigle sindacali minori possono generare disagi ma difficilmente determinano blocchi totali del servizio. Per questo, l’appello degli organizzatori è chiaro: non rinunciare alla visita anche nella giornata di venerdì. Partecipare all’evento significa sostenere concretamente gli artigiani, molti dei quali hanno affrontato viaggi lunghi e complessi per essere presenti a Milano e lavorare in condizioni spesso difficili.

"Pur essendo uno strumento legittimo di protesta, gli scioperi generano conseguenze pesanti per chi vive di lavoro artigianale - afferma Antonio Intiglietta, presidente di Ge.Fi. -. Ancora di più quando a pagarne il prezzo sono artigiani provenienti da Paesi segnati da conflitti o in difficoltà, che qui trovano un’opportunità concreta di lavoro e dignità. È una contraddizione che deve far riflettere. Siamo però fiduciosi nella responsabilità di chi continuerà a garantire i servizi e invitiamo il pubblico a essere presente: ogni visita è un gesto concreto di sostegno". Anteprima d’estate è in programma dal 29 maggio al 2 giungo dicembre a Fieramilano tutti i giorni dalle 10 alle 22.30. L’ingresso è gratuito con pass scaricabile su www.artigianoinfiera.it

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Sciopero generale nazionale Anteprima d'estate Artigiani Fieramilano Guerra Conflitto
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