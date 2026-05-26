La Procura di Modena ha chiesto la perizia d’urgenza, con la formula dell'incidente probatorio, per Salim El Koudri l'uomo che sabato 16 maggio ha falciato con la sua auto sette pedoni nel pieno centro della città.

Da quanto apprende l'Adnkronos sono tre, in sostanza, i motivi per cui il procuratore capo Luca Masini e la pm Monica Bombana, che coordinano le indagini, hanno chiesto di procedere: le pregresse diagnosi psichiatriche stabilite da un centro di salute mentale, le condotte attuate dall'arrestato - in carcere con l'accusa di strage e lesioni aggravate - e la necessità di procedere con celerità per "cristallizare" le reali condizioni di El Koudri.

La richiesta sarà valutata dalla giudice per le indagini preliminari Donatella Pianezzi, quindi solo se accolta la giudice procederà a indicare un proprio perito e le parti (procura e difesa) dei propri consulenti. L'eventuale perizia potrà essere quindi usata in caso di processo rendendo molto più celere il dibattimento.