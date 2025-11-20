Roma, al policlinico Campus Bio-Medico un bagno dedicato alle persone stomizzate

Persone stomizzate, al policlinico Campus Bio-Medico nuovo bagno dedicato
Inaugurato il nuovo spazio che mira a garantire sicurezza, comfort e autonomia a pazienti e visitatori
Inaugurato il nuovo spazio che mira a garantire sicurezza, comfort e autonomia a pazienti e visitatori
'Obiettivo è seguire questi pazienti non solo nell'intervento o nel follow-up clinico ma anche nei bisogni quotidiani'
La vicepresidente, 'fondamentale accompagnare pazienti e famiglie con percorsi mirati e continui'
Il vicepresidente, 'supporto continuo e lavoro in rete migliorano autonomia e qualità di vita'
"Costruire una rete solida tra professionisti e strutture sanitarie è essenziale per garantire continuità assistenziale e supporto alle persone stomizzate una volta dimesse dall'ospedale".Lo ha detto Ciro De Rosa, vicepresidente di Aistom, all'inaugurazione del bagno per persone stomizzate presso il ...