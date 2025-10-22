Formazione, alla Regione Lazio torna 'il difensore civico sui banchi di scuola'
L'obiettivo è la conoscenza diritti cittadini e degli strumenti di tutela disponibili
Anche il presidente del Consiglio regionale parteciperà agli incontri con le studentesse e gli studenti
"Il progetto presentato oggi è un investimento sul capitale umano per il futuro dei ragazzi che oggi frequentano le scuole"
L'opinionista televisiva e Ambassador del progetto ‘Il difensore civico sui banchi di scuola’, presentato, oggi a Roma, in Consiglio Regionale del Lazio.