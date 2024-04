"Il fast closing rimane l'attività più importante del Cfo e per poterlo fare spesso deve ricorrere a delle stime, perché il Cfo non ha tutte competenze o tecnologie per rispondere in tempo a queste sollecitazioni. Il Cfo può rivolgersi ad aziende come Indicom per attività di supporto e per raggiungere gli obiettivi di tempestività necessari per sopravvivere sul mercato". E’ il commento di Angela Persano, Business Process Reengineering Manager Idc - Indicom, a margine del Financial Forum 2024, l'a...