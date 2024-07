Un'operazione segreta dell'Ucraina in corso contro la Russia, con la 'benedizione' degli americani. Secondo il New York Times, il nuovo ministro della Difesa russo Andrei Belousov avrebbe chiamato il 12 luglio il segretario alla Difesa Usa Lloyd J. Austin chiedendo se il Pentagono fosse a conoscenza di questo complotto e del potenziale inasprimento delle tensioni tra Mosca e Washington.

Da quando la Russia ha invaso l'Ucraina nel febbraio 2022, Austin aveva parlato per telefono con il ministro della Difesa russo solo altre cinque volte, quasi sempre su iniziativa del Pentagono e spesso nel tentativo di evitare errori di calcolo che avrebbero potuto far degenerare il conflitto. In realtà, Austin aveva contattato Belousov a fine giugno nel tentativo di mantenere le “linee di comunicazione aperte”, ha riferito il Pentagono. È stata la prima telefonata tra i due uomini da quando Belousov, un economista, ha sostituito Sergei K. Shoigu, il ministro della Difesa russo di lunga data, in una scossa del Cremlino a maggio.

I funzionari del Pentagono sono stati sorpresi dalle accuse non essendo a conoscenza di alcun complotto di questo tipo. Ma qualsiasi cosa Belousov abbia rivelato, hanno riferito tre funzionari, è stata presa abbastanza sul serio da indurre gli americani a contattare gli ucraini e a dire, in sostanza, se state pensando di fare qualcosa del genere, non fatelo.

Nonostante la profonda dipendenza dell'Ucraina dagli Stati Uniti per il sostegno militare, di intelligence e diplomatico, i funzionari ucraini non sono sempre trasparenti con le loro controparti americane riguardo alle loro operazioni militari, specialmente quelle contro obiettivi russi dietro le linee nemiche.

I funzionari ucraini e il Cremlino si sono rifiutati di commentare l'indiscrezione e il ministero della Difesa russo non ha risposto a una richiesta di commento, riporta il giornale.

Lavrov: "Russia non si arrenderà, obiettivi saranno raggiunti"

L’attuale posizione dei Paesi occidentali nei confronti dell’Ucraina è quella di ignorare la posizione russa e aspettarsi la capitolazione della Federazione Russa, ma ciò non accadrà, ha detto dal canto suo ai giornalisti il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. “Tutti fanno orecchie da mercante e continuano a chiederci di adottare un approccio costruttivo, che, secondo loro, significa capitolazione, questo non accadrà, tutti gli obiettivi dell’operazione militare speciale saranno raggiunti, non esiste alcun dubbio”, ha aggiunto il ministro.