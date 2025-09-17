Giappone: Bracco S.p.A. celebra la cultura italiana all'Expo 2025 con la Scala di Milano
15 Settembre 2025_ Bracco S.p.A., sponsor d'oro del padiglione italiano all'Expo 2025, ha collaborato con la Scala di Milano per una performance di...
"Dalla potenza intuitiva di Leonardo si manifesta un reciproco scambio, un connubio perfetto tra arte e scienza. Dietro i successi di tante imprese italiane ci sono infatti le storie di uomini e di donne che hanno dedicato la maggior parte della propria vita alla ricerca di nuove soluzioni, di nuove ...
"La mostra fotografica 'Milano con gli occhi di Leonardo' ci aiuta a capire quanto arte, scienza, curiosità e intraprendenza siano legate. Una rappresentazione di quello che è stato, è e sarà il Made in Italy". Così Fulvio Renoldi Bracco, Vicepresidente e CEO di Bracco Imaging, alla presentazione del...
"Il Giappone sta affrontando la sfida della longevità e dell'invecchiamento da diversi anni. Se riusciamo a studiare il modo in cui approccia a questi ambiti, potremmo consentire all'Italia di diventare estremamente competitiva anche dal punto di vista della presa in carico del paziente anziano". Cos...