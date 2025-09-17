circle x black
La mostra fotografica di Fondazione Bracco ‘Milano con gli occhi di Leonardo’ all’Ambasciata d’Italia a Tokyo

Renoldi (Bracco Imaging), 'Giappone leader in gestione longevità'
video
salute

"Il Giappone sta affrontando la sfida della longevità e dell'invecchiamento da diversi anni. Se riusciamo a studiare il modo in cui approccia a questi ambiti, potremmo consentire all'Italia di diventare estremamente competitiva anche dal punto di vista della presa in carico del paziente anziano". Cos...



