A Roma 'Mobility Forum di Comunicazione Italiana' dedicato alle smart city e mobilità

“I passi che le istituzioni devono porre in essere per viaggiare verso mobilità sostenibile si raggiungono ponendosi degli obiettivi: ridurre la congestione, l’inquinamento e lavorare sulla sicurezza stradale. Questo richiede investimenti importanti sul trasporto pubblico, lavorando per trasformare città da ‘auto-centriche’ a multi-modali.” Ha dichiarato l’Assessore alla Mobilità del Comune di Roma Eugenio Patanè a margine del Mobility Forum di Comunicazione Italiana per la WellWeek 2024 a Roma.”...