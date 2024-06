Al via ‘TakeBack Remed’, iniziativa pilota per recupero penne iniettive

"C'è oramai un numero molto alto di pazienti giovani, che utilizzano le penne sia per l'insulina sia per i nuovi farmaci che sono arrivati sul mercato e sempre più arriveranno a sostituire le vecchie molecole, che possono apprezzare appieno l'innovazione di un progetto come questo che coniuga salute delle persone e tutela dell'ambiente. E in questo la farmacia è parte attiva perché aiuta a sensibilizzare e rendere consapevole il paziente". Massimo Mana, Presidente Federfarma Piemonte, commenta co...