Studi clinici, Bristol Myers Squibb e MUR insieme per la ricerca

Ricerca, 8 dottorati innovativi per cambiare la pratica clinica
Bms e Mur al fianco dei giovani scienziati - Al via i progetti che inaugurano un nuovo percorso dottorale, coinvolte 5 università in 4 regioni
'Oltre agli 8 dottorati realizzati insieme al Mur l'azienda da molti anni offre regolarmente stage curriculari ed extracurriculari'
'Oggi un ospedale moderno non può fare a meno di un'unità dedicata alla sperimentazione clinica'