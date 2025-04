“L’IRCCS Policlinico San Donato, da anni, è uno dei primi centri di Cardiochirurgia Italiani ed europei per il numero di interventi eseguiti e per il livello di complessità degli stessi. È inoltre un centro di eccellenza per il trattamento delle cardiopatie congenite. La sua attività è rivolta per il 60% alla diagnosi e alla cura delle patologie del sistema cardiovascolare ed è uno dei pochi centri che riesce a coprire tutte le fasce di età, dall’epoca neonatale sino al grande anziano.” Lo ha de...