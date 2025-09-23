Sanità e apicoltura, sfide e opportunità

Schillaci: "Api essenziali per ecosistemi, loro tutela priorità sanitaria e sociale"
'Al lavoro per valorizzare il settore e la sostenibilità'
Al ministero workshop su sfide e opportunità, momento di formazione e confronto tra istituzioni, associazioni di settore e comunità scientifica
'Difesa della qualità alla base di benessere e salute, in Europa venga dato risalto a qualità e non solo a quantità. Educare giovani a sana alimentazione, unico modo per vivere bene"