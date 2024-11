A Milano la VII edizione di 'Sinergie'

“L'importanza delle immagini è fondamentale per scaturire un'emozione nella vendita e noi siamo gli specialisti che si occupano proprio di questo settore per far sì che le immagini del progetto siano il più emozionanti possibili e possano coinvolgere in modo profondo il cliente”. Lo ha detto Cristian Aiselli, ceo Inside21, in occasione dell’evento ‘Sinergie’, svoltosi a Milano e dedicato agli agenti, ai servizi e alla tecnologia per l'immobiliare.