A Roma evento 'Lo Sport come strumento di Pace'

“Lo Sport per raggiungere la Pace può fare molto, ma poi deve occuparsene chi Governa. È importante che si continui con i fatti e non soltanto a parole.” Ha dichiarato l’ex calciatore Sjarhej Alejnikau a margine dell’evento “Lo sport come strumento di Pace - La voce degli atleti” che si è tenuto all’Hotel Capranichetta di Roma.