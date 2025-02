Trenitalia al Bit 2025: torna il collegamento in Frecciarossa Milano-Parigi

A partire dal 1° aprile 2025 riparte il collegamento in Frecciarossa Milano-Parigi di Trenitalia France, società di Trenitalia, Gruppo FS Italiane. Di questo e dell’integrazione tra il fitto network di Frecciarossa sul territorio nazionale con i suoi collegamenti esteri si è parlato in occasione della conferenza stampa organizzata da Fs all’edizione 2025 del Bit a Milano, la più importante manifestazione in Italia per l’innovazione nel settore dei viaggi e del turismo.