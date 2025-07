Non ce l'ha fatta Summer, la bambina di 4 anni rimasta gravemente ferita nell'incidente avvenuto martedì 15 luglio all'interno della galleria dell'autostrada A1 nel territorio di Barberino di Mugello (Firenze). La piccola è morta oggi, 16 luglio, all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove era stata trasportata in elisoccorso in condizioni disperate.

Summer viaggiava a bordo di una Fiat Panda insieme ai nonni, alla zia e alla madre, diretti verso il Piemonte. L'auto, per cause ancora in fase di accertamento, si è fermata improvvisamente nella galleria 'di Base' della Variante di Valico. È stata poi travolta da un tir in transito. Il violento impatto non ha lasciato scampo ai nonni Mauro Visconti (69 anni) e Zoila Nydia Basulto Albuquerque (65 anni), né alla zia Carla Stephany Visconti (39 anni), tutti deceduti sul colpo.

Con la morte di Summer, il bilancio dell'incidente sale tragicamente a quattro vittime. L'unica sopravvissuta è la madre, Silvana Visconti, 37 anni, ancora ricoverata in condizioni gravissime all'ospedale fiorentino di Careggi. È lei che era alla guida dell'auto al momento dell'incidente. La famiglia risiedeva a Gravellona Toce, in provincia di Verbania Cusio Ossola. La notizia del decesso della bambina è stata confermata dai carabinieri del comando provinciale di Verbania.

Nel frattempo, l'autista del tir risulta indagato per omicidio stradale. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Firenze e puntano a chiarire le cause del tamponamento e le circostanze che hanno portato al drammatico arresto della Fiat Panda in galleria.

Il pubblico ministero di turno della Procura di Firenze Sandro Cutrignelli ha già disposto l'esame esterno sulle tre salme degli adulti.