Vaccini, tra giovani coperture insufficienti per meningite B e Hpv

Vaccini, in adolescenti, coperture insufficienti per meningite B e Hpv
Esperti riuniti a Roma, 'restano due nodi, difformità regionale e difficoltà nell'intercettare i giovani nella fascia 11-14 anni'
"Da meningococco è tra le infezioni batteriche più gravi, con una letalità che varia dal 10 al 20%. Calo vaccini antinfluenzali tra over 65 è campanello d'allarme importante"
Bonanni, 'i tempi sono maturi'
"Dobbiamo costruire un dialogo aperto con famiglie, adolescenti e scuole. In calo vaccinazione over 65 ma dobbiamo proteggere anziani"