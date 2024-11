Quasi il 70% dei lavoratori ha un carico di cura

Quasi il 70% dei lavoratori è anche un caregiver. È il principale risultato che emerge dalla prima indagine dell’Osservatorio Nazionale sui bisogni di welfare di lavoratrici e lavoratori con responsabilità di cura, di Welfare Come Te, in partnership con la Professoressa Elena Macchioni (Sociologia – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 'Università di Bologna’) e con il contributo dell’Istituto di Ricerca Ixè. Welfare Come Te – provider di welfare aziendale espressione della cooperazione so...