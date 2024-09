A Milano torna serata di cinema dedicata a Forestami Academy

Dopo l'appuntamento del 12 settembre scorso, con il documentario 'Il était une forêt' di Luc Jacquet, la forestazione e il ruolo cruciale nel mantenimento degli equilibri della natura saranno al centro di un'altra serata di cinema all'aperto offerta dal Gruppo Prada. L'appuntamento è per domenica 29 settembre presso AriAnteo CityLife - Milano, a partire dalle ore 20, con la proiezione di 'Les saisons' di Jacques Perrin e Jacques Cluzaud. L’iniziativa intende supportare la cultura del verde e gli obbiettivi della Forestami Academy, progetto del Gruppo Prada e Forestami, il cui fine è formare e coinvolgere il cittadino sul tema della forestazione urbana attraverso un programma strutturato su tre anni di incontri, seminari e workshop coordinati da Maria Chiara Pastore, docente del Politecnico di Milano, e con la partecipazione di alcuni tra i più grandi esperti nazionali e internazionali del verde e della forestazione.

Nel 2023 il focus dell’Academy è stato 'Conoscere le foreste e i luoghi della forestazione', nel 2024 il tema centrale è 'La forestazione urbana: benessere e salute', mentre nel 2025 gli incontri affronteranno il tema 'Le piante e la loro presenza nelle città'. La proiezione si svolgerà all’aperto, con un’introduzione curata da Lia Furxhi, direttrice di Festival CinemAmbiente. Interverranno rappresentanti di Forestami Academy, Prada Group ed esperti di forestazione. La selezione dei documentari - presentati in lingua originale con sottotitoli in italiano - è stata curata da Festival CinemAmbiente, manifestazione internazionale dedicata al cinema ambientale che dal 1998 contribuisce alla promozione del cinema e della cultura ambientale.

'Les saisons', di Jacques Perrin e Jacques Cluzaud (Francia/Germania 2016), è un viaggio nella storia della regione europea dove la crescita improvvisa di una immensa foresta ha determinato trasformazioni legate al ciclo delle stagioni, ai cambiamenti del territorio e all’evoluzione della flora e della fauna. "Con queste due serate di cinema all’aperto dedicate alla città di Milano sul tema del verde - afferma Lorenzo Bertelli, head of corporate social responsibility del Gruppo Prada - puntiamo a coinvolgere un numero sempre più ampio di cittadini per sottolineare l’importanza della cultura della forestazione urbana, che è alla base del progetto Forestami Academy".

Stefano Boeri, presidente del Comitato Scientifico di Forestami, aggiunge: “La campagna di divulgazione di Forestami sui benefici per la città e per i cittadini del progetto di forestazione urbana ha in Forestami Academy uno dei suoi pilastri. Il progetto, costruito con il Gruppo Prada che ha aderito alla nostra visione, si apre ora a un pubblico sempre più vasto attraverso il linguaggio del cinema e la sua straordinaria capacità comunicativa”. L’iniziativa è gratuita. È possibile registrarsi sul sito pradagroup.com fino a esaurimento posti.