Mario Adinolfi in lacrime ha parlato della figlia Clara. Il naufrago, nel corso della settima puntata dell'Isola dei famosi, ha speso delle dolci parole nei confronti della figlia e ha ricordato il motivo principale per cui ha deciso di partecipare al reality show: "Ho promesso a mia figlia di essere forte e l'ho chiesto io a lei, spero stia succedendo", ha detto il giornalista.

Le parole

Mario Adinolfi ha parlato di quanto sia difficile stare lontano dalla sua famiglia, che non vede da 40 giorni: "Questa è la prova più dura a cui siamo esposti" ha detto il giornalista, e ricordando di voler essere forte, come aveva promesso alla figlia, Adinolfi ha detto, rivolgendosi direttamente a Clara: "Papà ce la sta facendo e sono sicuro che ce la stai facendo anche tu. Quello che conta è lottare".

Mario ha avuto poi la possibilità di rivedere la moglie in videochiamata. "Sei bellissima, non ci crederanno che sei mia moglie", ha detto Adinolfi. "Anche tu sei bello senza barba. Siamo fieri di te e facciamo il tifo per te", ha replicato Silvia Pardolesi.

La chiamata, tuttavia, ha penalizzato il resto dei naufraghi con una porzione ridotta di riso. Terminata la videochiamata, Pierpaolo Pretelli ha annunciato che Mario ha sacrificato due porzioni di riso. Lui ha replicato così: "Del riso mi interessa relativamente poco, sto vedendo la donna più bello del mondo e sono l'uomo più felice del mondo".