Alessandra Martines, la lotta della figlia contro il tumore: "La paura era sempre presente"

L'attrice ospite a Verissimo parla della lotta della figlia Stella contro il tumore

Alessandra Martines - fotogramma/ipa
24 gennaio 2026 | 19.02
Redazione Adnkronos
"La paura era sempre presente". Alessandra Martines, ospite oggi a Verissimo, ha parlato per la prima volta pubblicamente della lotta della figlia Stella contro il tumore. "All'inizio c'è stato un errore di diagnosi, si credeva fosse una mononucleosi e quindi si è perso un po' di tempo", ha raccontato l'attrice nel salotto di Silvia Toffanin.

Dopo varie analisi, è arrivata la diagnosi: "A mia figlia è stato diagnosticato il linfoma di Hodgkin. Abbiamo affrontato la chemioterapia e la radioterapia. Sono delle prove toste", ha detto l'attrice che ha ricordato quel periodo molto difficile.

Stella ha affrontato la malattia all'età di 21 anni: "La paura era sempre presente. Dentro di te hai paura che tua figlia possa morire. Sei dentro a un tunnel, ma devi andare avanti perché non si ha scelta".

Oggi, però, Stella sta bene. "La sua malattia è in remissione totale", ha detto Alessandra Martines che poi ha aggiunto: "Stella ha trovato la fede. Ha abbandonato tutto quello che poteva avere a che fare con il mondo dello spettacolo e oggi studia teologia".

