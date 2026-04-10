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Angelina Mango festeggia sui social: "25 anni un po' intensi"

La cantautrice soffia 25 candeline e condivide sui social foto inedite di vita privata e backstage

Angelina Mango - Fotogramma
Angelina Mango - Fotogramma
10 aprile 2026 | 14.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Angelina Mango compie oggi 25 anni. La cantautrice, vincitrice del Festival di Sanremo 2024, è nata a Maratea il 10 aprile 2001 da papà Pino Mango e mamma Laura Valente. Per questo compleanno importante l'artista ha condiviso su Instagram una sfilza di foto inedite che la ritraggono sia a lavoro, sul palco o nel backstage, sia nella vita privata. Ci sono tatuaggi, passeggiate con il suo cagnolino, viaggi in auto e selfie in spiaggia con Antonio Agostinelli, che sembrerebbe essere il nuovo amore di Angelina Mango.

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Scrive solo "9125 giorni un po' intensi" nella descrizione del post e riceve gli auguri di fan e colleghi del mondo dello spettacolo come Fabio De Luigi e Lorella Cuccarini.

Dopo una pausa dalle scene di circa un anno, Angelina Mango ha da poco rilasciato un nuovo album ed è tornata a esibirsi nel tour 'Nina canta nei teatri'. "Non è il successo, il calendario pieno o lo stress ad avermi fatto ammalare. Quello che fa male davvero è non ascoltarsi, è non sentirsi liberi", aveva scritto prima di tornare a esibirsi. Un anno fa, confessava in una lettera, "questa sembrava un’altra vita. Non pensavo sarei più tornata a fare musica o a salire sul palco. Forse la differenza è che ora non sto andando io verso il palco, ma è lui che viene incontro a me".

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