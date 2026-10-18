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Antonella Elia si opera, il video dal Gemelli: "Non so ancora cosa sia, la prevenzione è importante"

Il video spiegazione condiviso dalla showgirl sui social

Antonella Elia - Video social
Antonella Elia - Video social
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18 ottobre 2026 | 15.32
Marica Di Giovanni
LETTURA: 2 minuti

"Sono qui al Gemelli, lo dico sorridendo perché non voglio farne una cosa tragica, per un intervento". Inizia così il video condiviso sui social da Antonella Elia, che ha deciso di aprirsi con i follower parlando del momento delicato che sta attraversando e lanciando un messaggio importante sulla prevenzione.

"Per un anno e mezzo non ho più fatto i marcatori tumorali. Avevo una formazione strana vicino a un ovaio, ho lasciato passare un anno e mezzo e adesso quella formazione si è trasformata in qualcosa che non si sa cosa sia. Quindi sono qui e domani mi opero", ha spiegato. La showgirl ha raccontato che trascorrerà quattro giorni in ospedale e ha chiesto supporto ai suoi follower: "In questi giorni resterò qui, ho bisogno di tutto il vostro amore e del vostro sostegno. Comunque mi sento in ottime mani e vi comunico tutta la mia tranquillità".

La showgirl ha confessato di aver già affrontato alcuni interventi in passato senza averne però mai parlato pubblicamente. Questa volta però ha scelto di farlo, condividendo la sua esperienza per sensibilizzare: "La prevenzione è importante - sottolinea. Ascoltate il vostro corpo e i sintomi. Se ci sono problemi o situazioni da approfondire, seguitele con accuratezza, altrimenti il problema può diventare irrimediabile".

"Io sono stata superficiale, però andrà come deve andare", ha ammesso Elia in conclusione, mostrando poi la visuale dal suo letto d’ospedale.

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