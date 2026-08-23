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Ascolti tv, la replica di 'Ciao Darwin' si aggiudica il prime time

Secondo posto per ‘Tutta un’altra vita’, terzo gradino del podio per 'La Notte della Taranta'

Telecomando - 123RF
Telecomando - 123RF
23 agosto 2026 | 11.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Roma, 23 ago. (Adnkronos) –

La replica di 'Ciao Darwin' su Canale 5 si aggiudica il prime time di sabato 22 agosto, ottenendo un ascolto medio di 1.307.000 spettatori con il 14.7% di share e risultando il programma più seguito. Al secondo posto 'Tutta un’altra vita' su Rai1, con 1.209.000 spettatori e l’11.1% di share. Terzo gradino del podio per 'La Notte della Taranta' su Rai3, con 809.000 spettatori e l’8.5% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'La Promessa' su Ret4 (743.000 spettatori, hare 6.7%), 'Viaggio al centro della Terra' su Italia1 (639.000 spettatori, share 5.3%), 'Ossessione dal passato' su Rai2 (540.000 spettatori, share 4.6%), 'Agente 007 – Thunderball: Operazione tuono' su La7 (431.000 spettatori, share 3.9%), '4 Ristoranti' su Tv8 (364.000 spettatori, share 3%), 'Stevanin – Non ricordo di averle uccise' sul Nove (224.000 spettatori, share 2%).

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ascolti prime time share
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