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Ascolti tv, 29 maggio: vince 'Con il Cuore - Nel nome di Francesco' su Rai1

Vittoria di Rai1 anche nell'access prime time

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30 maggio 2026 | 12.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lo show musicale di Rai1 da Assisi 'Con il Cuore – Nel Nome di Francesco' si aggiudica la vittoria negli ascolti della serata di venerdì, con 2.333.000 spettatori e il 18.3% di share. Al secondo posto, 'L’Erede', la nuova serie turca trasmessa su Canale 5, debutta con 1.828.000 spettatori e il 14.6% di share. Al terzo posto, ' Quarto Grado' su Rete4 con 1.097.000 spettatori e il 9.6% di share.

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Access prime time

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Fratelli di Crozza' sul Nove (994.000 spettatori, share 6.1%), 'Jurassic World – Il dominio' su Italia1 (815.000 spettatori, share 5.8%), 'Propaganda Live' su La7 (784.000 spettatori, share 6.5%), 'La sala professori' su Rai3 (654.000 spettatori, share 4.1%), la partita di Serie B Monza-Catanzaro su Tv8 (524.000 spettatori, share 3.2%), 'John Wick 4' su Rai2 (489.000 spettatori, share 3.7%).

Vittoria di Rai1 anche in access prime time, con 'Cinque Minuti' (3.371.000 spettatori, share 21.6%) e 'Affari Tuoi' (4.454.000 spettatori, share 25.4%), mentre su Canale5 'Gira La Ruota della Fortuna' ottiene 3.438.000 spettatori col 21.1% e 'La Ruota della Fortuna' 4.099.000 spettatori col 23.3%.

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ascolti vittoria share spettatori serie turca
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