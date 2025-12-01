circle x black
Cerca nel sito
 

Ballando con le stelle, il messaggio di Nikita Perotti per Andrea Delogu a La volta buona

Il ballerino: "Farò di tutto e per sempre per farle tornare il sorriso"

Andrea Delogu e Nikita Perotti
Andrea Delogu e Nikita Perotti
01 dicembre 2025 | 17.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Andrea Delogu è una persona magnifica, fantastica". E' il messaggio che Nikita Perotti, maestro di Andrea Delogu a Ballando con le stelle, invia alla sua partner nello show del sabato sera di Raiuno. "Tengo tantissimo ad Andrea, sentivo il bisogno di stare con lei", le parole di Perotti, che è stato accanto alla conduttrice di La porta magica. Delogu, una delle concorrenti più apprezzate nel programma condotto da Milly Carlucci, poche settimane fa ha vissuto una tragedia familiare. Il fratello Evan, 18 anni, è morto in un incidente in moto a Bellaria, in Romagna.

Perotti è stato accanto alla sua compagna d'avventura anche nei giorni segnati dal dramma, creando un legame che va oltre la trasmissione. Il feeling artistico si è mostrato in tutta la sua pienezza sabato sera, con l'esibizione che ha riproposto alcuni passaggi del film Dirty Dancing. "Andrea è una persona magnifica, fantastica. Farò di tutto e per sempre per farle tornare il sorriso. Certo che penso di arrivare alla vetta, per tutto quello che sta facendo Andrea se lo merita. Io però ho già vinto dal primo giorno in cui l'ho incontrata", dice Perotti dal salotto di La volta buona.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ballando con le stelle nikita perotti andrea delogu
Vedi anche
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza