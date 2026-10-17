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Ballando con le stelle, stasera su Rai1 terzo appuntamento: le anticipazioni

In onda stasera, sabato 17 ottobre, alle 21.30 su Rai1

Ballando con le stelle - fotogramma/ipa
Ballando con le stelle - fotogramma/ipa
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17 ottobre 2026 | 08.10
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Grande attesa per il terzo appuntamento di 'Ballando con le stelle' in onda stasera, sabato 17 ottobre, alle 21.30 su Rai 1. Lo show dance condotto da Milly Carlucci affiancata, in questa edizione, da Simone Di Pasquale, si prepara ad accogliere La Signora Coriandoli e Rosanna Lambertucci, che scenderanno in pista nel ruolo di Ballerine per una notte.

Ad accompagnarle in questa avventura a ritmo di musica, saranno i maestri Chiquito e Dario Scuderi, con i quali si cimenteranno in due performance dalle atmosfere e dai ritmi completamente diversi. Lambertucci, in coppia con Scuderi, si metterà alla prova con un travolgente jive, un concentrato di ritmo, velocità e vitalità. La Signora Coriandoli, affiancata da Chiquito, porterà invece in pista tutta l’energia del merengue, con una performance all’insegna del divertimento e della contagiosa voglia di ballare.

Tornando alla gara, saranno ancora tredici le esibizioni della serata, al momento nessuna coppia è stata eliminata. La vincitrice della seconda puntata è stata quella formata da Monica Guerritore e Luca Urso, aggiudicandosi 20 punti bonus che si aggiungeranno al punteggio conquistato in pista. La sfida è sempre più agguerrita.

Queste le coppie che scendono in pista: Aurora Ramazzotti – Nikita Perotti; Manuela Moreno – Carlo Aloia; Noemi Bocchi – Giovanni Pernice; Alessandro Matri – Giada Lini; Massimo Ghini – Valentina Fiorini; Andy Diaz – Gioia Giovanatti; Jimmy Ghione – Anastasia Kuzmina; Anna Safroncik – Leonardo Lini; Alberto Ravagnani – Erika Martinelli; Monica Guerritore – Luca Urso; Riccardo Rossi – Elisa Terrasi; Eugenio Finardi – Rebecca Gabrielli; Ornella Muti – Pasquale La Rocca.

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