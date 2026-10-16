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Ballando, è polemica sulla 'gelosia' d'Urso-Muti: la critica di Ramazzotti

La clip disponibile nella nuova puntata di 'Ballando segreto'

Pasquale La Rocca, Ornella Muti, Barbara d'Urso - fotogramma/ipa
Pasquale La Rocca, Ornella Muti, Barbara d'Urso - fotogramma/ipa
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16 ottobre 2026 | 13.11
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

La querelle sulla gelosia è ormai sulla bocca di tutti a Ballando con le stelle. Nella nuova puntata di 'Ballando segreto', disponibile su RaiPlay, emerge come i concorrenti siano rimasti colpiti dal bacio portato in scena da Pasquale La Rocca e Ornella Muti, e il successivo botta e risposta tra la coppia di ballo e la giurata Barbara d'Urso.

"Ma che storia è la cosa della gelosia?", chiede Monica Guerritore all'attrice che replica con tono scocciato: "Ma come si fa? Fare mezz'ora di discussione, ma veramente?", ha detto, spostando poi l'attenzione al bacio scambiato con La Rocca.

A commentare la discussione sono anche Massimo Ghini e Aurora Ramazzotti. L'attore si chiede quale sia il significato dietro il senso di tutto questo dibattito sulla gelosia. "È solo televisione", dice. "Sta cercando di capire - replica Ramazzotti - che giudice è Barbara d'Urso perché non lo è mai stata prima d'ora. E quindi vorrebbe trovare lo sbocco per andare ad approfondire...", risponde la figlia di Michelle Hunziker, cercando di dare una spiegazione all'approccio della giurata.

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