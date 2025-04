Archiviata la partecipazione al Grande Fratello nel ruolo di opinionista, Beatrice Luzzi si è raccontata in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. Dalla carriera di attrice alla partecipazione al reality show, ecco il racconto della 54enne.

Il ruolo da opinionista

Beatrice Luzzi, protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello, è stata temuta dai concorrenti per la sua profonda schiettezza: "Il mio compito era avere un’opinione e suscitarne altre, l’ho svolto a dovere", ha detto l'opinionista, che è consapevole dei commenti 'No-Bea' che circolano sui social: "Sul web ho una schiera di sostenitori che cresce, negli ultimi mesi ho guadagnato cinquemila follower. E i commenti social li leggo per dovere, rispondo solo se necessario".

E sulla collega Cesara Buonamici, Beatrice non si risparmia: "Quando nella scorsa edizione ero al GF come concorrente e subivo molestie psicologiche, lei non ha mai speso una buona parola. Non mi sopportava. Quest’anno non mi ha accolto con grande entusiasmo. E non l’ho mai sentita dalla mia parte", ha tuonato.

Gli esordi

Beatrice Luzzi ha ricordato gli esordi della sua carriera, quando girò uno spot insieme ad Alessandro Gassman: "Ero imbarazzata ma orgogliosa, mi resi conto che quello era il mio mondo". E poi, un altro con Michael Schumacher: "Mi chiese. 'Di dove sei?'. 'Di Roma'. 'Sei romena?'. 'No, romana'", ha ricordato Luzzi al Corriere della Sera.

L'attrice ha confessato che aver lasciato il set di 'Vivere' è stata una decisione rischiosa: "Guadagnavo 12 milioni di lire al mese, ero super popolare, però quel ruolo mi stava consumando l’anima, aveva eroso la mia identità. Rivolevo la mia privacy, la mia libertà. E ho mollato. L’ho pagata cara, per rimettermi sul binario ci ho messo un po’".

L'aneddoto con Madonna

Beatrice ha raccontato di aver conosciuto Madonna su un set: "Fu divertente. Allora ero al culmine della mia popolarità per Vivere, per strada tutti mi chiedevano l’autografo. A un certo punto Madonna, stupita, mi domandò a tu per tu: 'Ma tu chi ca..o sei?'. Era molto sfacciata e diretta, io al confronto sono un peluche".

L'amore

Sul capitolo amore, Luzzi confessa che al momento non c'è nessuno nella sua vita: "In questo momento nella mia vita non resta spazio. Ho due figli adolescenti, è sempre una fase delicata, richiedono attenzioni. Se dovessi lasciarmi andare alla passione avrebbe la meglio su tutto il resto, perché quando amo sono assoluta, cerco la congiunzione totale di due vite. Non posso, rimando", ha concluso.