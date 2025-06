Da 'Becoming Maestre' cinque nuove professioniste del cinema pronte al mondo del lavoro

Sara Russolillo per la regia, Adele Insardà per il montaggio, Dalila Lorusso per il suono, Ilaria Marino per la direzione della fotografia e Silvia Leonetti per la musica per cinema e serialità sono le cinque giovani professioniste che, dopo aver partecipato alla quarta edizione di 'Becoming Maestre', riceveranno una proposta di lavoro come assistenti su un film o serie tv italiana in cui Netflix è coinvolta. Ad annunciarle ieri nella serata conclusiva, che si è tenuta alla Casa del Cinema, a Roma, l'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello e Netflix che quattro anni fa hanno unito le forze per lanciare questa iniziativa di mentoring e accesso al lavoro dedicata al talento femminile nel cinema e nella serialità.

La novità più rilevante dell'edizione è stato l'inserimento di un quinto ambito professionale: 'Musica per cinema e serialità' Il percorso di mentoring e di incontri di alto livello durato sei mesi ha permesso alle venticinque giovani di partecipare a numerose sessioni di tutoraggio individuale, di gruppo e ad esercitazioni con i mentori della loro categoria: Francesca Archibugi e Ivan Cotroneo ("è necessario fare qualcosa per questo schifoso gender gap che c'è ancora nel cinema e non solo") per la regia; Daria D’Antonio e Luca Bigazzi ("il nostro Paese non considera i giovani e non li paga, questo è un grande problema") per la direzione della fotografia; Esmeralda Calabria e Walter Fasano per il montaggio; Daniela Bassani e Francesco Tumminello per il suono; Paolo Buonvino e Margherita Vicario per la musica per cinema e serialità.

“È finito un percorso straordinario e con me porto il coraggio di tutte le compagne, il loro talento, le risate e la forza di raccontare storie senza dover chiedere più il permesso", dice Sara Russolillo. Per Adele Insardà 'Becoming Maestre' "è stato un percorso intenso e significativo per la mia formazione, durante il quale ho potuto imparare e sperimentare. Grazie ai tutor Esmeralda Calabria e Walter Fasano, ho iniziato a capire più in profondità cos'è il montaggio. Ringrazio Alessio Franco per aver condiviso con tutte noi la sua conoscenza professionale". Grazie a questa iniziativa, Ilaria Marino ha avuto la possibilità di "avere un confronto costruttivo con persone con cui si sono creati dei bellissimi legami. È stata un’esperienza che porterò sempre nel cuore". Silvia Leonetti si è messa alla prova uscendo "dalla mia zona di comfort, andando oltre quello che sono artisticamente". Per Dalila Lorusso è stato un percorso "ricco di incontri professionali e umani che ci hanno permesso di crescere. È stato un viaggio inaspettato, reso possibile dall’incontro con mentori appassionati e con un gruppo di creative capaci di ascolto, scambio e visione".

Tante le masterclass collettive durante cui le partecipanti hanno avuto l’opportunità di ascoltare e interagire con importanti personalità dell’industria audiovisiva italiana quali Cristina Comencini e il Premio Oscar Nicola Piovani, Valeria Golino, Viola Prestieri, Laura Muccino, Sara Casani, Stefania Rodà, Elisa Amoruso, Luisa Cotta Ramosino, Alessandro Mascheroni, Edoardo Russo, Claudia Panzica, Benedetta Cappelloni, Rocco Centrella così come con grandi nomi internazionali come Mariela Comitini, assistente di regia per Megalopolis di Francis Ford Coppola; Nina Hartstone, sound editor premio Oscar per Bohemian Rapsody; Diana Olifirova, direttrice della fotografia.

Infine, hanno potuto affinare skill complementari ma importanti, dal come presentare un progetto al gestire al meglio le collaborazioni e il lavoro di squadra, tramite sessioni di coaching sotto la guida di Donatella Colantoni e Lucia Bosi. Sviluppata nell’ambito del Fondo Netflix per la creatività inclusiva, 'Becoming Maestre' è la prima iniziativa di mentoring di alto livello e accesso al lavoro per una nuova generazione di talenti femminili nel cinema e nella serialità in Italia.