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'Belve', Zeudi Di Palma: "Il tatuaggio più strano che ho fatto? Una vagina..."

L'ex Miss Italia nella prima puntata della nuova edizione del fortunato programma di Francesca Fagnani

Zeudi Di Palma - Ipa
Zeudi Di Palma - Ipa
07 aprile 2026 | 16.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Miss Italia 2021 e terza streamer al mondo su Twitch, Zeudi Di Palma, arriva sullo sgabello di 'Belve', stasera su Rai2, nella prima puntata della nuova edizione del fortunato programma di Francesca Fagnani. L'influencer parla per la prima volta della vicenda del controverso fondo che la sua fanbase mondiale ha deciso di raccogliere dopo la finale del Grande Fratello per attribuirle il valore del premio non vinto: "Questo fondo Zeudi di 50mila euro è arrivato?", domanda Fagnani. "Sì, e l'ho usato nel modo migliore", risponde la modella più divisiva che poi affronta le domande della giornalista. "Ma non è troppo? Non si è sentita a disagio? O di dire ai suoi fan: non ricevo soldi, mandateli a un'altra causa?" chiede Fagnani. E l'influencer confida: "È troppo, certo, ma ho utilizzato quei soldi bene, per studiare recitazione. All'inizio volevo restituire, sono stata molto attaccata, poi mi hanno fatto riflettere: puoi aiutare altri e aiutare te stessa con gli studi".

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La giornalista chiede conto delle polemiche nate intorno all’accusa rivolta alla modella di aver sfruttato la sua sessualità. "L'hanno accusata di usare in modo strategico la sua sessualità", nota Fagnani, e Di Palma confessa: "È una cosa che mi ha molto ferita: i passaggi di scoperta, accettazione e rivelazione della mia sessualità sono durati anni, e quelle persone non li hanno proprio calcolati". La Fagnani incalza: "Come si spiega quegli attacchi?" L’influencer risponde: "Le persone non sono pronte ad accettare che io sia omosessuale in un corpo così femminile". Di Palma racconta a Fagnani: "A dodici anni ero già consapevole della mia omosessualità ma ci sono voluti anni perché lo dicessi, mi sentivo le catene sociali".

Siparietto spassoso, infine, quello in cui Fagnani e Di Palma si accordano sul prezzo di un tatuaggio. "Senza favoritismi. Quanto costa?", domanda la giornalista. "I miei costi sono sempre stati alti. Penso che l’arte non abbia prezzo", afferma l’ex Miss Italia. "Uno scorpione medio?", insiste la conduttrice. "Trecento euro!", risponde Di Palma, pruna di rivelare una notizia ghiotta per gli amanti del gossip: "Il tatuaggio più strano che ho fatto? Una vagina all’ex di Chanel Totti".

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