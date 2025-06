Bianca Censori torna a far parlare di sé per uno dei suoi outfit. L'architetta australiana è stata fotografata mentre passeggia per Brooklyn, a New York, indossando soltanto un bikini e un paio di tacchi color argento. Niente borsa per lei, che negli scatti tiene in mano lo smartphone.

Il completo intimo sembrerebbe commestibile: è realizzato con decine di caramelle sui toni del blu, del bianco, del giallo, del rosa e del verde. Un 'candy look' che sta facendo chiacchierare gli utenti sul web.

Ye’s wife Bianca Censori spotted wearing a bikini made out of candy in NYC today pic.twitter.com/lEMXWFbRHa — Yeezyrih (@Yeeezyrih) June 22, 2025

Solo pochi mesi fa la provocazione sul red carpet dei Grammy Awards, insieme al marito Kanye West, che aveva fatto il giro del mondo: un abito trasparente che non lasciava nulla all'immaginazione.