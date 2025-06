L'attore, affetto da demenza frontotemporale, da anni non appare più in pubblico

Tallulah Willis ha condiviso delle nuove foto di suo padre Bruce Willis sui social network dopo una giornata trascorsa insieme. Padre e figlia si abbracciano, si tengono per mano, la star di Hollywood sembra divertita e sorride. Scatti di famiglia apprezzati da tanti fan dell'attore, che ormai da anni non lavora e non appare più in pubblico, dopo la diagnosi di demenza frontotemporale.

Non sono mancate però anche le critiche verso la ragazza, una delle tre figlie di Willis e Demi Moore. Alcuni utenti infatti ritengono irrispettosa la scelta di condividere le foto. "Non penso che dovresti esporre tuo padre al pubblico! È vulnerabile e alcune cose dovrebbero restare private! Non hai il suo permesso di pubblicare", è uno dei tanti messaggi ricevuti da Tallulah Willis. A questo però la 31enne ha deciso di rispondere: "Come famiglia siamo molto discreti nel pubblicare qualcosa. Oggi è stata una bella giornata, piena di sorrisi e ho deciso di mostrarla al mondo perché so cosa (Bruce Willis, ndr) rappresenta lui per tutti".