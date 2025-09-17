circle x black
'Buongiorno mamma!' con Raoul Bova, da stasera 17 settembre su Canale 5

La serie tv suddivisa in quattro puntate

Raoul Bova in 'Buongiorno mamma'
17 settembre 2025 | 07.22
Redazione Adnkronos
Al via stasera, mercoledì 17 settembre, in prima serata su Canale 5, la terza stagione di 'Buongiorno, mamma!', la serie tv in quattro puntate che vede protagonista Raoul Bova.

Nel cast, oltre a Bova, ritroveremo tutti gli attori più amati della prima stagione: Beatrice Arnera, Maria Chiara Giannetta, Elena Funari, Ginevra Francesconi, Giovanni Nasta, Vincenzo Colaprico, Thomas Santu e Kelum Giordano. Con loro anche talentuose new entry come Serena Iansiti, Thomas Berger Christensen, Andrea Condè, Lorenzo Aloi, Nicoletta Di Bisceglie e Rebecca Loria.

Anticipazioni

La terza stagione si apre con un mistero doloroso che Guido non avrebbe mai voluto affrontare. La ricerca di una soluzione si intreccia all’arrivo di nuovi personaggi, come Laura (Serena Iansiti), affascinante e impeccabile, e al ritorno di vecchie conoscenze, tra cui Agata (Beatrice Arnera), da tempo lontana. Quale ruolo avranno accanto al capofamiglia? E quali pretese porteranno nella vita dei Borghi?

