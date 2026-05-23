circle x black
Cerca nel sito
 

Cannes, Palma d’Oro a 'Fjord: il film di Cristian Mungiu conquista il Festival

Il film con Sebastian Stan e Renate Reinsve racconta una famiglia divisa tra fede, educazione e tensioni sociali.

Cristian Mungiu vince la Palma d'oro a Cannes 2026 con 'Fjord' - (Afp)
Cristian Mungiu vince la Palma d'oro a Cannes 2026 con 'Fjord' - (Afp)
23 maggio 2026 | 21.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'Fjord' di Cristian Mungiu vince la Palma d'oro al 79esimo Festival di Cannes. Il film del regista romeno Mungiu ha come protagonisti Sebastian Stan (di recente al cinema nei panni di un giovane Donald Trump in 'The Apprentice') e Renate Reinsve, protagonista l'anno scorso sulla Croisette con 'Sentimental Value') e racconta della famiglia Gheorghiu: una coppia rumeno-norvegese molto religiosa che si stabilisce in un villaggio all'estremità di un fiordo. Quando il personale scolastico scopre dei lividi sul figlio maggiore dei Gheorghiu, la comunità si interroga se la causa possa essere da attribuire all'educazione tradizionale impartita dai genitori.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Fjord Palma d'oro Festival di Cannes
Vedi anche
Caso Orlandi, De Priamo: "Emanuela a Londra? Una messa in scena" - Video
Tragedia alle Maldive, in Italia le salme dei sub: l'arrivo a Malpensa - Video
Cannes, conto alla rovescia per la Palma d'oro: il toto vincitori - Videonews dalla nostra inviata
Ecofin informale a Cipro, per l'Italia continua la partita della flessibilità - Le videonews dall'inviato
Terra dei Fuochi, il Papa in piazza ad Acerra: incontro con sindaci e cittadini - Video
Energia, Giorgetti: "Italia chiede spazio fiscale in linea con richieste Ue" - Video
Ultimo: "Ho ‘visto’ il concerto del 4 luglio tanto tempo fa, e si è avverato" - Video
News to go
Capri è l'isola con le case più care d'Italia
News to go
Elezioni amministrative 2026, oltre 740 comuni al voto nel weekend
Cannes, giorno 11: l’attesa per Monica Bellucci e un racconto di 'MeToo' - Videonews dall'inviata
Nato, Tajani in Svezia per la riunione dei ministri degli Esteri: sul tavolo Hormuz e Ucraina - Le videonews
Tutto pronto a Nicosia per Eurogruppo/Ecofin, la partita di Giorgetti per la flessibilità - Videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza